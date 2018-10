Gf Vip, Eleonora Giorgi spara a zero su Zucchero: “L’ho visto zozzone, tutto ubriaco”

Alfonso Signorini ha voluto indagare sulla faccenda ma le parole della concorrente del Gf Vip sono state piuttosto forti

Spesso ai concorrenti del Gf Vip capita di dimenticarsi delle telecamere e può succedere che inciampino in clamorose gaffe o che facciano rivelazioni privatissime.Ma per la Marchesa D’Aragona e Eleonora Giorgi siamo nel primo caso. Le due, infatti, stavano parlando di una cena alla quale avevano preso parte entrambe. Ma la Giorgi si è lasciata andare a una confidenze con la Marchesa che ha fatto parecchio discutere.

“Sapessi Zucchero come l’ho visto. Zozzone, tutto ubriaco…”, ha esclamato Elenora Giorgi. L’attrice sembra essersi completamente dimenticata delle telecamere e una volta tornata alla realtà del Gf tenta di recuerare: “Stupendo, meraviglioso, è un grande artista”. Ma ormai la frittata era stata fatta.

Così su questo tema ha voluto indagare Alfonso Signorini che le ha fatto qualche domanda nel corso della terza puntata del Gf Vip. “Eleonora, ma con quelle parole cosa volevi dire di Zucchero? Gli hai dato dello zozzone”, domanda il giornalista. E qui arriva la replica della Giorgi: “Ma no, forse era soltanto troppo ubriaco…”.

Diciamo che la Giorgi non se l’è cavata benissimo in questa storia. E Zucchero ha preferito non commentare.

Anna Rossi, il Giornale