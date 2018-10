Ancora un’altra gaffe all’Eredità: “Sulle montagne del Perù nasce…”

Ancora un’altra gaffe a l’Eredità. Questa volta a produrre un vero e proprio tormentone social è stato un concorrente che è scivolato sulla geografia

Questa volta a produrre un vero e proprio tormentone social è stato un concorrente che è scivolato sulla geografia. Dopo gli scivoloni su “locatario” e “pollice oblungo”, arriva lo svarione sulle mappe geografiche. La domanda che appare durante il pre-serale di Rai Uno è abbastanza semplice: “Sulle montagne del Perù nasce…”. Le opzioni tra cui è possibile scegliere sono solo due: “Dora Baltea” e “Rio della Amazzoni“. Ma dopo qualche momento di imbarazzo e dopo aver combattuto con i dubbi, il concorrente afferma: “La Dora Baltea”. Ovviamente la risposta è errata e immediatamente lo scivolone è diventato virale sui social. In tanti hanno fatto notare come la parole Perù fosse la chiave per la risposta dato che il Rio delle Amazzoni era l’unico componente collocato proprio nel Sud America. La Dora Baltea è un fiume dell’Italia settentrionale lungo quasi 170 km, importante affluente di sinistra del Po. Non proprio vicino al Perù…

Luca Romano, ilgiornale.it