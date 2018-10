Alessia Ventura: chi è nella sua vita dopo Pippo Inzaghi?

Alessia Ventura è in pieno fermento, dopo aver concluso la parentesi amorosa con Filippo Inzaghi. L’ex letterina ha scelto di non rimanere a guardare e si è concentrata con maggior forza nella sua carriera sul piccolo schermo, associando shooting e viaggi emozionanti. In queste ore ha infatti condiviso alcuni scatti realizzati a Marrakesh. Uno sguardo sul mercato cittadino, dove troneggiano tappeti, bordi e ciotole, fino ad una vista particolare dell’ingresso di una Moschea. Una foto creata spiando fra le fessure delle porte: la creatività della Ventura non poteva che provocare una serie di like da parte degli ammiratori. Clicca qui per vedere la foto di Alessia Ventura. Non mancano anche le foto in famiglia, specialmente con il suo papà che adora e che abbraccia affettuosamente in uno scatto di fine settembre, durante una cena in famiglia a suon di grigliata e vecchio forno. Alessia Ventura si metterà invece alla prova a Stasera tutto è possibile per la puntata che andrà in onda oggi, martedì 9 ottobre 2018. Un contesto alternativo rispetto all’ambiente sportivo a cui è stata abituata grazie al Grand Tour d’Italia, anche se la showgirl è nota anche per il suo sorriso e per la grande passione per i divertimenti. Un ambiente ludico come quello offerto dal programma non potrà che scatenarla dal punto di vista creativo. 38 anni ed una carriera di venti in tv che la rende uno dei volti più amati del piccolo schermo. Alessia Ventura è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo nel mondo dello spettacolo italiano, riuscendo a catturare gli sguardi sia per la sua nota bellezza sia per la sua professionalità. Negli ultimi anni poi ha subito una vera e propria trasformazione fisica. Da femme fatale in copertina per Fox fino a conduttrice elegante e raffinata, attenta alla moda ed al look impeccabile. Non è un caso se la Ventura è testimonial di diversi brand di moda. Ed ora mancherebbe solo un tassello per completare la sua vita di successo: un nuovo amore. Sembra però che Alessia sia rimasta scottata dalla passata relazione con Filippo Inzaghi, anche se ha dato la possibilità al gossip sportivo di mettersi in moto in più di un’occasione. Nel suo presente per ora c’è solo tanto lavoro e la voglia di affermare se stessa. Per un compagno del resto c’è ancora tempo.

Morgan K. Barraco, ilsussidiario.net