Pepe Jeans London compie 50 anni con Lila Moss, figlia di Kate

Per celebrare il cinquantesimo anniversario, Pepe Jeans London, brand denim e lifestyle nato a Londra, ha scelto il tema “I Love London”, interpretato nella stagione Autunno/Inverno da due splendide icone di stile. La prima ad essere svelata è la modella inglese Lila Moss (Lila Grace Moss, tutto quello che c’è da sapere), figlia della supermodella Kate Moss, protagonista della campagna “W11 Love from London” scattata dal fotografo Alasdair McLellan, che la vede passare dalle più prestigiose cover di tutto il mondo ad un viaggio insieme a Pepe Jeans nelle vivaci strade del W11, il quartiere che comprende Notting Hill e Ladbroke Grove a West London.

Da Lila Moss a Rita Ora

Ogni scorcio, ogni location, ogni atmosfera si abbina ai look “London Boho” della collezione Pepe Jeans AW23, creando una storia capace di esprimere la vera essenza della città in cui è nato il brand. Lila indossa i nuovi modelli della collezione, tra cui i capi in denim realizzati con tessuti 100% riciclati, un cappotto in lana pied de poule con dettagli militari, un chino a gamba larga in morbido velluto a coste, pantaloni palazzo dal taglio morbido in twill e un blazer doppio petto pied de poule in misto lana. L’appuntamento successivo è a ottobre, quando Pepe Jeans London lancerà “London after hours“, l’altra collaborazione che vedrà protagonista la pop star Rita Ora. Scattata dal fotografo Dan Jackson, la campagna s’ispira al divertimento delle notti londinesi, con outfit che interpreteranno lo spirito celebrativo e gli holiday party che animano la city. Lo styling di entrambe la campagne è stato curato da Julia Sarr-Jamois (fashion director di Vogue Uk), mentre la direzione creativa è del duo Lee Swillingham e Stuart Spalding di Suburbia, celebri per il loro lavoro a Face, Pop Magazine, Love Magazine e Vogue Uk.