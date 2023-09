Pamela Anderson mette in vendita il costume di Baywatch: “Faccio spazio alla mia nuova vita”

Pamela Anderson è pronta a dire addio al suo cimelio più importante: l’iconico costume rosso che ha fatto la storia della tv e della moda.

L’ex bagnina di “Baywatch” ha infatti svelato a “People” di voler “fare spazio a un nuovo capitolo della sua vita”. Insomma Pamela vuole liberarsi dei capi più “ingombranti” del suo passato da sex bomb. “Non vedo l’ora che altri godano di questi pezzi”, ha ammesso soddisfatta.

“Faccio spazio alla nuova vita”

Ospite all’evento Pandora Celebrates Lab-Grown Diamonds, che ha avuto luogo durante la Fashion Week di New York, la Anderson ha confessato di aver aperto un nuovo capitolo della sua vita (dopo il divorzio dal quinto marito) e di voler fare “pulizia” anche nel guardaroba, vendendo i capi che non usa più. “Non mi piace sprecare”, ha chiarito la Anderson. “Meglio schiarirmi la mente, svuotare l’armadio e fare spazio a questa nuova vita. Non vedo l’ora di vedere gli altri apprezzare questi pezzi”.

“I ricordi vanno condivisi”

Sono passati 30 anni da quando correva sulla spiaggia per salvare fortunati bagnanti in difficoltà e dopo tre decadi il suo stile è inevitabilmente cambiato: “Mi emoziona pensare che gli altri proveranno la gioia che ho provato io. Non c’è motivo di trattenerlo. Questi ricordi sono fatti per essere condivisi”. Il repulisti riguarderà tutto il guardaroba, ma non ha ancora deciso quando metterà in vendita sul suo sito i pezzi della sua collezione privata. Quello che è certo e che lo farà in modo “premuroso e sentimentale”.

“Il mio stile selvaggio e disinibito”

Di certo ci sarà l’imbarazzo della scelta, perché Pamela è stata un’icona di stile. Alcuni dei suoi look hanno fatto la storia della moda e negli anni ha legato la sua immagine a diversi brand: da Vivienne Westwood a Marc Jacobs, passando per Hugo Boss. Parlando del suo stile negli Anni Novanta, in una recente intervista al magazine “Elle”, aveva confessato: “Era selvaggio e disinibito. Non so se fosse un meccanismo di difesa o cosa. Ho pensato solo a divertirmi”.