Nozze pazze, Fedez canta nella fontana con Facchinetti e la Ferragni

Fedez, Francesco Facchinetti, Chiara Ferragni e molti altri ospiti vip alle nozze di Eugenio Scotto, imprenditore e talent scout nel campo dei social.

Alla festa il rapper, la moglie e tanti altri cantanti si sono letteralmente scatenati cantando e ballando anche nella fontana della location scelta per la cerimonia. I siparietti dei Ferragnez sono strepitosi e “Il Capitano” ha regalato un’esibizione speciale.

Per primo ha cominciato Francesco Facchinetti a scatenarsi nei canti, seguito da Fedez, accompagnato anche dalla moglie Chiara Ferragni. “Il Capitano” e il rapper per tutto il party si sono scambiati battute e hanno deliziato gli ospiti con le loro gag. Fedez ha intrattenuto gli amici con il gioco della monetina in fronte tra risate a crepapelle. L’ex dj, che aveva pure il ruolo di testimone, ha da subito attirato gli sguardi con il suo look eccentrico (giacchino azzurro, canotta con la scritta in rosso Pooh, jeans stracciati, sneakers colorate e spaiate).

I canti nella fontana

Francesco Facchinetti è stato letteralmente buttato nella fontana, tra le risate di Fedez e Chiara Ferragni. Ad applaudire il siparietto gli amici e gli sposi, più scatenati che mai, accanto all’ex dj che si è annaffiato dalla testa ai piedi mentre cantava a squarciagola. Poi ha regalato una finta nuotata a stile libero e a dorso nelle acque gelide della sera. Dopo è stata la volta di Fedez che ha coinvolto nel suo concertino anche Chiara Ferragni (una settimana fa hanno festeggiato 5 anni di matrimonio). Lui senza la camicia, lei con un abitino scollato e cortissimo, con i piedi a mollo. A seguire canzoni bagnate anche per gli Zero Assoluto e per Federico Rossi. Anche Aurora Ramazzotti e Sara Daniele si sono lanciate nel concertino con le scarpe in acqua.

Le risate di Fedez

Da tempo non si vedeva sui social un Fedez così scatenato e divertito. Le pazzie di Francesco Facchinetti sono state travolgenti e hanno contagiato non solo il rapper e Chiara Ferragni, ma la maggior parte degli invitati alle nozze. Per le più belle scene da un matrimonio Federico ha regalato momenti indimenticabili con gli amici mostrandosi un animatore. Le sue risate nei video social sono arrivate scoppiettanti anche ai fan. Sabato sarà la volta del sì di Francesca Ferragni, chissà cosa avranno in serbo Fedez e Chiara per la festa.