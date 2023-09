Jimmy Fallon accusato di creare un ambiente di lavoro tossico: “Mi scuso, mi sento malissimo”

Jimmy Fallon è accusato di creare un ambiente di lavoro tossico.

Il conduttore si è scusato dicendo: “E’ imbarazzante, mi sento malissimo”. Le accuse di sedici tra ex e attuali dipendenti della iconica trasmissione televisiva “The Tonight Show” sono contenute in uno scioccante rapporto pubblicato da Rolling Stone, dove vengono descritti comportamenti irregolari da parte del presentatore e in generale un’atmosfera tesa e “piuttosto cupa” sul set e dietro le quinte.

Le accuse

Alcuni degli accusatori sostengono di essere stati sminuiti e intimiditi dai loro capi, e in particolar modo da Fallon, di cui in molti temevano soprattutto “scatti d’ira” e atteggiamenti incoerenti e inaspetati, spesso molto violenti dal punto di vista verbale.

Il conduttore è stato accusato di risposte crudelmente formulate riguardo al materiale scritto, mentre i produttori sono stati accusati di licenziare improvvisamente e senza motivo alcuni membri dello staff.

La routine lavorativa prevedeva “giorni buoni di Jimmy” e “giorni cattivi di Jimmy” e spesso le sorprese arrivavano perchè Fallon era ubriaco sul set.

Molti dei membri dello staff hanno espresso le loro preoccupazioni attraverso reclami delle risorse umane, ma i problemi al “The Tonight Show” sono andati avanti per anni e anni.

Altri affermano che la loro salute mentale è stata fortemente influenzata dalle loro “esperienze di lavoro al The Tonight Show” sostenendo che fosse abbastanza normale sentire persone scherzare sul “volersi suicidare”, al punto che alcuni dipendenti avrebbero chiamato le stanze per il trucco “stanze per piangere”, perché è lì che si nascondevano per sfogare la tensione accumulata.

La carriera

Jimmy Fallon è stato il conduttore di “Late Night with Jimmy Fallon” dal 2009 al 2014, prima di prendere il posto di Jay Leno in “The Tonight Show”. Prima di diventare un conduttore di talk show notturno, è stato un membro del cast di “Saturday Night Live” e ha recitato in film come “Taxi” con Queen Latifah e “Fever Pitch” con Drew Barrymore.

Il suo comportamento scorretto sarebbe cominciato stando al rapporto quando il conduttore è passato da “Late Night” a “The Tonight Show”.

Le scuse via zoom

Gli ex membri dello staff che hanno parlato con Rolling Stone hanno chiesto l’anonimato per paura di ritorsioni. Molti di loro affermano di aver lasciato lo spettacolo a causa della loro salute mentale; alcuni dicono di essere stati licenziati.

“È un peccato perché era il lavoro dei miei sogni”, dice un ex dipendente. “Scrivere a tarda notte è il lavoro dei sogni di molte persone, e ci stanno arrivando e diventa molto rapidamente un incubo. È triste che sia così, soprattutto sapendo che non deve essere così”.

Rolling Stone ha contattato più di 50 dipendenti del Tonight Show, passati e presenti, oltre ai rappresentanti di Fallon, che non hanno voluto commentare le accuse. Dopo la pubblicazione di questo rapporto, tuttavia, Fallon si è scusato con i membri dello staff in una chiamata Zoom a tutti i livelli. “È imbarazzante e mi sento così male”, avrebbe detto.