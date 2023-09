Fabrizio Corona: rinviato a giudizio dopo le accuse di ricatto ad una donna

(di Federica Zito) Ancora guai per l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, che ancora una volta è protagonista di qualche vicenda giudiziaria. Sembrerebbe infatti che la procura di Milano abbia chiesto il rinvio a giudizio dopo che Corona risulta essere stato denunciato da una donna sposata che lo accusa esser stata ricattata con un video intimo.

Cosa è successo nel dettaglio? la donna nel 2021 avrebbe chiesto aiuto a Corona per dei servizi editoriali e pubblicitari legati a un libro che doveva pubblicare (tutto a pagamento) e che Corona avrebbe dovuto sponsorizzare tramite dei canali social.

Qui sarebbe scattato il ricatto di Corona che sembrerebbe le abbia detto di diffondere tale video che pare ritragga proprio la donna con Fabrizio Corona, la denuncia risalirebbe al mese di aprile del 2022. Lo scorso anno l’ex re dei paparazzi ha subìto una perquisizione da parte dei carabinieri, per svolgere l’indagine, coordinata dal pm Antonio Cristillo.

La procura però mise fine a tale situazione così come il legale di Corona che concluse dicendo che tutto questo era solo il “malcontento di questa donna”, che pare non sia rimasta soddisfatta dal numero delle vendite del libro e se la sarebbe così presa quindi con Corona, pare inoltre che i due siano stati legati sentimentalmente.

Agli atti dell’inchiesta ci sarebbero delle chat e una telefonata che andrebbe a confermare il racconto della donna, ma Fabrizio Corona smentisce in quanto “non avrebbe nulla da nascondere”.

Oggi Fabrizio Corona è al centro del gossip anche per la sua relazione con Giacomo Urtis, il chirurgo dei Vip, pare che i due convoleranno a nozze il prossimo anno. “Me l’ha chiesto oggi. Sono innamorato, spero che lui non lo faccia per business”, dichiara Urtis.

