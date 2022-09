Roger Waters This Is Not A Drill, 4 concerti in Italia nel 2023 per l’ex Pink Floyd

Lo spettacolo è una nuova rivoluzionaria stravaganza rock and roll/cinematografica eseguita su un palco centrale a 360 gradi. Sarà a Milano il 27 e 28 marzo 2023 e a Bologna il 28 e 29 aprile

Roger Waters, storico leader e genio creativo dei Pink Floyd torna in Italia con 4 concerti del suo nuovo straordinario tour. Il tour europeo di Roger WatersThis Is Not A Drill, annunciato questa mattina a Londra da MFM e Sensible Events si svolgerà nella primavera/estate del 2023. I concerti Italiani, promossi da D’Alessandro e Galli , si terranno al Mediolanum Forum di Milano il 27 e 28 Marzo e all’ Unipol Arena di Bologna il 28 e 29 Aprile.



“This Is Not A Drill è una nuova rivoluzionaria stravaganza rock and roll/cinematografica, eseguita su un palco centrale a 360°. E’ una straordinaria accusa alla distopia aziendale in cui tutti lottiamo per sopravvivere e un invito all’azione ad AMARE, PROTEGGERE e CONDIVIDERE il nostro prezioso e precario pianeta che è la nostra casa. Lo spettacolo include una dozzina di grandi canzoni degli anni d’oro dei PINK FLOYD insieme a molti nuovi brani. Parole e musica, stesso scrittore, stesso cuore, stessa anima, stesso uomo. Potrebbe essere il suo ultimo evviva. Oh! Il mio primo tour d’addio! Non mancare. Love”, commenta Roger Waters



Lo spettacolo presenta 20 brani classici dei Pink Floyd e Roger Waters, tra cui: “Us & Them“, ” Comfortably Numb“, “Wish You Were Here” e “ Is This The Life We Really Want?”. Inoltre, Waters debutta con una nuova canzone, “The Bar“. Waters è alla voce solista, alle chitarre, al basso e al piano e sarà affiancato sul palco da Jonathan Wilson alle chitarre e alla voce; Dave Kilminster alla chitarra e alla voce; Jon Carin alle tastiere, chitarra e voce, Gus Seyffert al basso e voce; Robert Walter alle tastiere, Joey Waronker alla batteria; Shanay Johnson alla voce; Amanda Belair alla voce e Seamus Blake al sassofono. Il tour europeo fa seguito a quello nord americano che ha visto Roger Waters esibirsi in 43 spettacoli in 33 città degli Stati Uniti e del Canada raccogliendo alcune delle migliori recensioni della sua carriera.