Regina Elisabetta, cambiano i titoli reali: Archie e Lilibet ora diventano principe e principessa

Grandi cambiamenti anche per i Cambridge e Kate potrebbe diventare principessa del Galles come Diana

Dopo la morte della Regina Elisabetta a Balmoral, cambiano i titoli reali. Archie e Lilibet diventano principe e principessa. Finalmente i figli di Harry e Meghan, ora che nonno Carlo è diventato re, acquistano di diritto per la prima volta il titolo reale. Nel frattempo, anche i Cambridge avranno grandi cambiamenti, a partire da William che eredita il titolo di duca di Cornovaglia.

Dopo la morte della Regina Elisabetta, le regole stabilite da re Giorgio V nel 1917 ripartiscono nuovamente le cariche reali e non c’è dubbio che Archie e Lilibet – in quanto figli di un figlio di un sovrano – ora hanno anche un titolo di Sua Altezza Reale, se scelgono di usarlo. Meghan Markle durante una passata intervista aveva detto di essere addolorata per il fatto che fosse stato negato ad Archie il titolo di principe e aveva detto che la causa era la sua razza. Ma aveva anche ribadito di non essere particolarmente attratta dall’idea delle cariche reali.

E lo scorso anno, parlando della successione della Regina Elisabetta, si era vociferato della possibilità di Carlo di limitare l’uso dei titoli togliendoli ad Archie e Lilibet per ridimensionare il numero delle cariche. Ma finché non lo farà i figli di Harry e Meghan saranno di diritto principe e principessa.

Dopo la morte della Regina Elisabetta, grandi cambiamenti ci saranno anche nei Cambridge. Il figlio maggiore di Carlo eredita automaticamente il titolo del padre. William e Kate ora sono il Duca e la Duchessa di Cornovaglia e Cambridge. Ma il principe potrebbe ricevere presto anche il titolo di Principe del Galles da suo padre, re Carlo III. E se così fosse, Kate Middleton diventerà la principessa del Galles, proprio come lo era stata Diana quando era sposata con Carlo.

I figli di William e Kate sono diventati il principe George di Cornovaglia e Cambridge, la principessa Charlotte di Cornovaglia e Cambridge e il principe Louis di Cornovaglia e Cambridge. Ma se il padre prenderà il titolo del Galles, lo faranno anche loro.