Panico in volo per Elettra Lamborghini e Afrojack: “Il jet stava per schiantarsi”

La coppia era a bordo di un aereo costretto a un atterraggio di emergenza a causa del forte temporale

Elettra Lamborghini e Afrojack hanno vissuto momenti di paura mentre erano in volo su un jet privato che da Parigi li stava conducendo ad Anversa. I due hanno raccontato tutto sul loro profilo Instagram: a causa del maltempo l’aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. “Ci schiantiamo nell’erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato ma ha frenato. Non trovo ancora le parole” ha scritto la cantante sotto shock.

Elettra Lamborghini ha raccontato passo passo la sua disavventura (fortunatamente a lieto fine) con tanto di immagini dei vari momenti. “Stanotte siamo stati davvero fortunati” esordisce nella sua ricostruzione. “Inizio del volo pieno di turbolenze ma tutto ok” scrive mostrando le immagini riprese subito dopo il decollo. E prosegue: “A metà viaggio è stato abbastanza sereno, siamo stati tranquilli”. Ma il momento di paura per lei e Afrojack era dietro l’angolo.

“Iniziamo a scendere cercando di schivare la tormenta”, scrive Eletta Lamborghini postando una nuova foto. “Ci ritroviamo nel mezzo della tempesta e inizia a diluviare fortissimo”, racconta inquadrando il cielo nero fuori dall’oblò. Mostra il marito Afrojack con un sorriso tiratissimo, già in forte apprensione. E infatti lei commenta: “Ok, qua abbiamo iniziato a cag… addosso”.

“Atterriamo sulla pista nel bel mezzo della tormenta e il pilota inizia a urlare ‘i freni non funzionano’… ci schiantiamo sull’erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato ma frenato”, prosegue Elettra Lamborghini, che ha condiviso le immagini del jet sul prato e di soccorritori che portano lei e Afrojack al sicuro e all’asciutto.

Il videoracconto di Elettra Lamborghini prosegue dalla stazione di polizia, dove lei e Afrojack provano a sorridere nonostante lo spavento. Anche il dj ha raccontato la disavventura sui social: “Siamo stati molto fortunati che il nostro aereo si sia fermato sull’erba dopo la corsa, né io né mia moglie siamo feriti”, scrive.

Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura di Elettra Lamborghini e Afrojack, fortunatamente sani e salvi a destinazione, dove li aspettavano i festeggiamenti per il 35esimo compleanno del dj. I motivi per festeggiare sono doppi.