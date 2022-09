Formula 1, Ferrari: gli occhiali da sole per festeggiare i 75 anni

In occasione delle celebrazioni ufficiali all’autodromo di Monza, un modello in edizione limitata dedicato alla casa di Maranello

Tanti auguri, Ferrari. In occasione dei festeggiamenti dei suoi primi 75 anni all’autodromo di Monza, viene lanciato un modello di occhiali da sole in edizione limitata dedicato alla casa del Cavallino Rampante. Leggerissimo e solido, è ispirato al design e ai materiali dei circuiti di Formula 1 75 ANNI DI FERRARI – Montatura in fibra di carbone, è una rivisitazione di un occhiale da sole tra i più iconici al mondo. I rivetti ellittici, le alette in gomma antiscivolo e i dettagli dell’asta sono declinati nell’inconfondibile “giallo Modena” della casa automobilistica di Maranello, scelto come colore ufficiale delle celebrazioni. I loghi del Cavallino Rampante sulla lente e sulla placchetta dell’asta conferiscono a questo modello speciale lo status esclusivo di “leggenda dei motori”. Anche la custodia dedicata in pelle, il certificato di edizione limitata per il 75esimo anniversario e il packaging curatissimo contribuiscono a farne un autentico pezzo da collezione.