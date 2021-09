Stefania Orlando su Tale e Quale Show confessa: “Non credo di poter vincere”

Forse non ha abbastanza fiducia nelle sue capacità Stefania Orlando che, nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha ampiamente dimostrato di avere tutte le carte in regola per portare dalla sua parte una grande fetta di pubblico. Proprio per questo motivo le è stata data l’opportunità di mettersi completamente in gioco col il suo talento artistico a Tale e Quale Show, uno dei format più seguiti, ma anche più impegnativi per i concorrenti, della nostra televisione. In una intervista concessa al periodico Mio, infatti, Stefania Orlando ha confessato i propri timori a riguardo:

Credo di poter vincere? No, assolutamente! Non ho mai fatto nemmeno un concorso nella mia vita perché ho sempre temuto la competizione: mi sono sempre ritenuta inferiore agli altri. Vincere no, convincere sì: aspiro a fare bella figura.

E noi siamo sicuri che ci riuscirà senza alcuna difficoltà.

Stefania Orlando elogia Carlo Conti: “Ho sempre ammirato la sua calma prima di salire sul palco”

Se Tale e Quale Show è diventato uno dei format più apprezzati del nostro panorama televisivo, il merito è anche e soprattutto di Carlo Conti. Stefania Orlando, prossima concorrente, ne tesse le lodi nella bella intervista che ha concesso al periodico Mio. Queste le sue parole:

Sono molto felice, Carlo l’ho sempre stimato: è un grande professionista, estremamente simpatico, serio. Ho sempre ammirato la sua calma prima di salire sul palco, ti trasmette tranquillità.

Insomma, un vero e proprio faro per i concorrenti.

Stefania Orlando e il desiderio di maternità: “Mi piacerebbe un giorno poter aiutare degli adolescenti in difficoltà”

Di recente, Stefania Orlando aveva spiazzato i fan con delle parole inaspettate. Adesso, invece, su Mio, la showgirl parla del proprio desiderio di maternità:

Mi piacerebbe un giorno poter aiutare degli adolescenti in difficoltà. Mi piacerebbe poterli aiutare a studiare e sostenerli economicamente.

