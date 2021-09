Don’t Look Up, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nel trailer della commedia Netflix

Un cast ricchissimo capitanato da Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence è al timone di Don’t Look Up, una commedia “catastrofica” targata Netflix e diretta dal premio Oscar Adam McKay

Gustiamoci insieme il primo teaser trailer di Don’t Look Up, la commedia Netflix interpretata da Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, diretti dal premio Oscar Adam McKay (La grande scommessa, Vice). La trama? Supponiamo che arrivi la fine del mondo e nessuno ci creda. A trovarsi in questa situazione paradossale sono gli scienziati Kate Dibiasky (Lawrence) e Randall Mindy (DiCaprio), che scoprono l’imminente impatto di una cometa sul pianeta Terra, con effetti catastrofici. Cercano di avvisare il governo degli Stati Uniti e tutto il mondo, ma al giorno d’oggi, pur con tutti i mezzi a disposizione, è davvero così semplice? Di catastrofico forse non c’è solo la cometa…. DiCaprio ha definito il film “un messaggio incredibilmente attuale sulla società, sul modo in cui comunichiamo, sulle priorità che abbiamo, sulla crisi climatica, tutto in un film assurdamente buffo eppure importante.”

Don’t Look Up arriverà nelle sale a dicembre solo in cinema selezionati, per poi sbarcare su Netflix alla Vigilia. Il resto del nutrito cast comprende Meryl Streep, Cate Blanchett, Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande e Himesh Patel, tra gli altri.

Comingsoon.it