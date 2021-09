Bob Odenkirk torna al lavoro, un tweet dopo il dramma sul set

“Back to work on Better Call Saul!”. Torno al lavoro per Better Call Saul!: con queste parole affidate a un tweet, Bob Odenkirk ha annunciato il suo ritorno sul set della serie a meno di due mesi dall’attacco cardiaco durante le riprese. Nella foto postata Odenkirk appare al trucco sul set di Albuquerque mentre si cala nuovamente nel ruolo di Jimmy McGill, il suo personaggio nello spin-off di Breaking Bad. “Sono così felice di essere qui e di vivere questa vita circondato da persone tanto brave. A proposito, questo è il makeup grazie al quale Cheri Montesanto mi rende meno brutto per le riprese!”. L’attore 58enne, due volte vincitore di un Emmy, ha perso conoscenza sul set il 27 luglio ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. In seguito è stato confermato che ha avuto un attacco di cuore. Il problema è poi stato risolto senza intervento chirurgico.

