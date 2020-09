Michelle Williams soffia su 40 candeline

L’attrice nata il 9 settembre festeggia un compleanno importante proprio in un anno che per lei è stato pieno di cose: a marzo ha sposato (in segreto) il regista Thomas Kail, a giugno è diventata mamma per la seconda volta. La primogenita, invece, è Matilda, avuta da Heath Ledger

Michelle Williams compie 40 anni. Un traguardo importante che l’attrice nata a Kalispell, Montana, il 9 settembre 1980, raggiunge proprio in un anno che per lei è stato pieno di cose: a marzo ha sposato in segreto il regista Thomas Kail, 42 anni. A giugno è diventata mamma di un bebè di cui si ignora ancora sesso e nome.

Quella della Williams è una vita all’insegna della privacy: nessuno sapeva che frequentasse il regista che l’ha diretta in Fosse/Verdon – il set del film sul quale si sono conosciuti e innamorati – finché non si è presentata sul red carpet dei Golden Globe per mano con lui. Confermando non solo la relazione, ma anche la gravidanza: il pancione era già evidente.

La vita sentimentale della Williams è stata piuttosto travagliata. Michelle è anche mamma della quattordicenne Matilda, avuta dal collega Heath Ledger, conosciuto sul set del film I segreti di Brokeback Mountain, morto nel 2008 per gli effetti di un mix di farmaci. La storia tra i due era finita da pochi mesi. Dopo c’è stato l’amore con Spike Jonze, troppo prematuro: «Ero convinta che innamorarmi di nuovo fosse l’unica cosa che mi avrebbe salvato dal dolore», avrebbe detto in seguito, poi altre storie fino al matrimonio con Phil Elverum, frontman della band indie Mount Eerie. Anche con lui la cerimonia era stata segreta, ma si è trattato di un’unione fragile, durata dal 2018 al 2019.

La Jen Lindley di Dawson’s Creek – ruolo che l’ha portata alla notorietà internazionale – a 40 anni pare sempre una ragazzina. Però ha grinta da vendere: ha cominciato a lavorare da adolescente (il primo ruolo importante è arrivato all’età di 14 anni con il film Lassie), è diventata una delle migliori attrici su piazza (ad oggi vanta quattro candidature all’Oscar), ma soprattutto ha cresciuto una figlia da sola.

Quando il padre è morto, Matilda non aveva neanche tre anni. Michelle lasciò New York per tenere la bimba lontana dai riflettori e dalle luci della ribalta: «Quell’assedio continuo era ingestibile», ha racconta l’attrice a Vanity Fair: «Me ne sono andata con l’intento di creare un ambiente familiare sano. Non dimenticherò mai il giorno in cui all’ufficio postale ho visto un cartello in cui si chiedeva a chiunque avesse informazioni su me e mia figlia di chiamare un certo numero. Quando sei un genitore single, la sicurezza sparisce, e questo fa paura». Il tempo della paura, per Michelle, è passato. Oggi festeggia i suoi primi quarant’anni con un nuovo amore e con un altro bebè tra le braccia.

