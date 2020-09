Il primo fidanzato italiano di Belen a ‘Uomini e Donne’, disse su di lei: ‘Ha iniziato come cubista a Riccione’

Il primo fidanzato italiano di Belen torna a ‘Uomini e Donne’. Si tratta di Simone Bolognesi, albergatore ed organizzatore di eventi romagnolo. Il ragazzo aveva già partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi nel 2011 (come corteggiatore di Giulia Montanarini). Di lui si sa che ha avuto una relazione sentimentale con la showgirl argentina tra il 2003 e il 2005. I due andarono anche a convivere. Lui ormai diversi anni fa, durante la partecipazione di Belen all’Isola dei Famosi, rilasciò delle dichiarazioni un po’ piccate.

Simone lanciò intendere che la Rodriguez si vergognasse un po’ del suo passato sulla riviera romagnola, il primo luogo in cui visse una volta arrivata in Italia dal Sudamerica. “Belen è stata qui in Romagna da ottobre 2003 a maggio 2005 a fare la cubista in discoteca. Ed era fidanzata con me, siamo stati insieme due anni, dal momento del suo arrivo in Italia al momento della sua partenza per Milano. Abbiamo anche convissuto per quasi sette mesi a casa mia”, fece sapere.

“Non parla mai di Riccione, della nostra Romagna e del suo passato qui. E ancora ci chiediamo come mai. Sicuramente avrà pensato, o qualcuno l’avrà convinta, che sia più ‘fashion’ che gli storici registrino l’inizio della sua carriera in quanto modella milanese e non come cubista riccionese”, concluse.

Gossip