Boss in incognito 6 con Max Giusti parte bene e vince gli ascolti tv

Buona partenza per il programma di Rai2, che con l’esordio di Giusti al timone del reality game raccoglie oltre 2 milioni di spettatori, superando di pochissimo la replica della fiction su Enrico Piaggio. La serata dell’8 settembre ha segnato il ritorno delle trasmissioni di approfondimento Carta Bianca, Fuori dal coro e Di Martedì: ecco tutti i dati.

Buona partenza per Boss in Incognito 6, la nuova edizione del reality game di Rai2 che quest’anno vede la conduzione in mano a Max Giusti. Un bel segnale per il ritorno dell’attore e conduttore, rilanciato sulla Rai dalla partecipazione a Pechino Express: il programma ha vinto la gara Auditel della prima serata di martedì 8 settembre.

Gli ascolti di martedì 8 settembre

Più precisamente, la prima puntata di Boss in Incognito 6 è stata seguita da 2.188.000 spettatori con il 10,63% di share (qui la nostra intervista a Max Giusti). In termini di spettatori netti ha battuto di appena un soffio Enrico Piaggio, la fiction in replica su su Rai1 dedicata al celebre imprenditore, vista da 2.163.000 spettatori pari al 10,82% di share. Su Canale 5 è andato in onda il film in prima visione Windstorm 4: il vento sta cambiando, seguito da 1.881.000 spettatori pari al 9,92% di share. Su Italia 1 la partita di Nations League Francia-Croazia ha raccolto 1.293.000 spettatori (5,83%). Su Rai3 il ritorno di Carta Bianca ha raccolto 1.004.000 spettatori (5,43%). Su La7 l’esordio di DiMartedì ha raccolto 1.062.000 spettatori (5,54%). Su Tv8 Django Unchained ha raccolto 596.000 spettatori (3,56%). Su Rete4 la prima puntata di Fuori dal Coro ha registrato 890.000 spettatori (5,82%, dato di share più alto nell’ambito dello scontro tra i talk show politici ripartiti questa settimana). Sul Nove Ci vediamo domani è stato visto da 405.000 spettatori (2,02%).

