Rai3, oggi inizia la nuova stagione di “Quante Storie”

Oggi alle 12,25 ritorna Quante Storie, il programma quotidiano di Rai3 dedicato ai libri. Un appuntamento collaudato, con una novità: a condurre questa nuova edizione arriva il giornalista radiofonico Giorgio Zanchini. Il conduttore di Radio Anch’io raccoglierà il testimone da Corrado Augias che sarà in studio nella prima puntata per commentare gli ultimi fatti dell’attualità politica e per introdurci al Grande racconto dei Vangeli, il suo ultimo libro scritto con Giovanni Filoramo. Un viaggio attraverso l’umanità del Cristo e una ricognizione in uno dei periodi e dei luoghi, la Palestina, più affascinanti della storia antica.