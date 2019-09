Incassi Usa, in vetta “It Capitolo Due”

Il male risorge e conquista il botteghino: It Capitolo Due, il sequel horror di It tratto dai romanzi di Stephen King e firmato ancora da Andy Muschietti, che riunisce i personaggi del primo film a trent’anni di distanza dagli eventi, domina la classifica degli incassi Usa del week end, rastrellando al debutto ben 91 milioni di dollari. Il film Warner spodesta Attacco al potere 3, che nel fine settimana deve accontentarsi di 6 milioni, ma raggiunge in totale i 53,5 milioni di dollari. Scivola in terza posizione la commedia Good Boys – Quei cattivi ragazzi, con 5,4 milioni di dollari (e un incasso totale che sfiora i 67 milioni). In quarta posizione Il Re Leone in versione live action, che mette a segno 4,2 milioni di dollari nel week end ma prosegue la sua marcia globale, con 529 milioni di dollari incassati sul mercato americano e circa 1,6 miliardi in tutto il mondo, settimo maggiore incasso di tutti i tempi.

