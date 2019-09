“Amici”, la nuova vita di Gerardo Pulli

Ve lo ricordate Gerardo Pulli? Chi segue Amici di Maria De Filippi, il talent-show di successo trasmesso su Canale 5, non può esserselo scordato. Per certo c’è che dopo l’uscita del pezzo Io sono bella di Emma Marrone in molti si sono chiesti chi fosse, Gerardo Pulli: insieme a Vasco Rossi, infatti, ha collaborato alla realizzazione del nuovo singolo della Marrone. Brano che per inciso sta mietendo un grande successo. Gerardo Pulli è il vincitore dell’undicesima edizione di Amici, quando venne introdotto il cosiddetto “circuito Big” poi vinto da Alessandra Amoroso. Dopo essersi imposto al programma, con il sostegno esplicito di Mara Maionchi, la firma di un contratto con Eni. Ma pian piano di Gerardo si è sentito parlare sempre meno: ha infatti scelto la strada della scrittura, diventando autore di artisti quali Noemi e gli Stadio. Insomma, un altro tipo di successo, per Gerardo Pulli.

