Temptation Island, Perla e la frecciatina all’ex Mirko

“Temptation Island” ha decretato la fine dell’amore tra Perla e Mirko, insieme da cinque anni. Lui ha infatti scelto di uscire con la tentatrice Greta. Tra tatuaggi di coppia, baci e coccole in auto i due sembrano innamoratissimi, mentre dall’altra parte la sua ex guarda divertita. Insieme a Francesca (anche lei uscita single dal programma) prendono infatti in giro i due piccioncini, facendo il verso ai loro video romantici.



Il video-parodia di Perla Qualche giorno fa Mirko e Greta avevano pubblicato su TikTok un video in cui si baciano in auto. La clip ha fatto il boom di visualizzazioni, attirandosi però anche parecchie critiche. In molti hanno infatti puntato il dito contro la coppia, accusandoli di dare il cattivo esempio per il fatto che lui si distrae alla guida per baciare la fidanzata. Tra le 10mila persone che l’hanno visto c’è ovviamente la sua ex Perla, che dopo essere stata lasciata di fronte al falò segue divertita la nuova vita del ragazzo.

Insieme all’amica Francesca, anche lei uscita da sola da “Temptation Island” dopo aver scaricato il fidanzato Manuel, ha infatti preso in giro la coppia riproponendo lo stesso romantico siparietto in maniera ironica. Ammiccando sensuale alla camera, Perla si muove sinuosa nell’abitacolo per poi baciare sulle labbra l’amica alla guida che sorride ironica. Una frecciatina diretta alla nuova coppia, che però non ha perso tempo e ha replicato via social. Greta, infatti, in una storia di Instagram si è infatti immortalata mentre manda un bacio (diretto a Perla?) e il commento: “Meglio essere finte che cattive”. Una frase sibillina, che forse annuncia un nuovo botta e risposta a favore di follower.