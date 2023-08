Sziget Festival 2023, tutto quello che c’è da sapere

Lo Sziget Festival è uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della musica pop e non solo. Ogni anno centinaia di migliaia di persone raggiungono la capitale ungherese per trascorrere sei giorni all’insegna della libertà, come recita lo slogan della manifestazione ‘The Island of Freedom’.

Sziget Festival, le date

Il sipario sul festival si alza giovedì 10 agosto con un primo gruppo di artisti internazionali. La manifestazione prosegue ininterrottamente per sei giorni fino alla conclusione prevista per martedì 15 agosto.

Sziget Festival, dove si svolge

In queste giornate Budapest diventa la capitale mondiale della musica con cantanti provenienti da ogni parte del mondo. La città ungherese ospita eventi e manifestazioni parallele. Il centro del festival è l’isola di Óbuda, situata in mezzo al Danubio.

Sziget Festival, la line up

Ogni anno alcuni dei grandi protagonisti delle sette note calcano il palco principale, noto come Main stage dedicated to Dan. Ecco gli artisti di questa edizione:

giovedì 10 agosto: Florence + the Machine

venerdì 11 agosto: Imagine Dragons

sabato 12 agosto: David Guetta

domenica 13 agosto: Mumford & Sons

lunedì 14 agosto: Lorde e Mackelmore

martedì 15 agosto: Billie Eilish

Sziget Festival, gli artisti italiani

Attesi anche tanti artisti italiani, tra loro spiccano i Santi Francesi, in concerto martedì 15 agosto sul palco Light Stage. Troviamo poi Lazza, i Tale of Us, Vinicio Capossela, gli Extraliscio, Mezzosangue e Gio Evan. La line up completa è disponibile sul sito ufficiale.

Sziget Festival, gli altri nomi attesi

Tra i cantanti maggiormente attesi citiamo Diplo, Sam Fender, YUNGBLUD, Niall Horan, Mimi Webb, Caroline Polachek, Tom Grennan, SG Lewis, Adonxs, Amber Run, M83 e Moderat.

Sziget Festival, il campeggio e le attività

Lo Sziget Festival permette ai numerosi ospiti, provenienti da oltre cento nazioni, di pernottare sull’isola portandosi una propria tenda o prenotando uno degli alloggi disponibili.

La manifestazione raduna tantissimi visitatori anche per le molteplici iniziative in programma: dai laboratori agli spettacoli circensi.