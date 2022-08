Sziget Festival 2022, attese 500mila persona a Budapest: il programma

Tra gli italiani che saliranno sul palco ci sono Psicologi, Margherita Vicario, Boston 168, Modena City Ramblers, Bais ed Erica Mou

Uno dei più grandi festival d’Europa si terrà a Budapest dal 10 al 15 agosto sull’Isola di Obuda il grande parco naturale della capitale ungherese. Questa edizione che inizierà tra 2 mesi potrà contare come sempre su una grande line-up composta da tanta musica ma anche da una quantità enorme di altri contenuti che spazieranno tra il circo e la danza, arte di strada e sport, workshop e meditazione, intrattenimento e incontri con grandi speech. La musica invece proporrà 6 headliner come Arctic Monkeys, Calvin Harris, Dua Lipa, Justin Bieber, Kings Of Leon e Tame Impala, più centinaia di altri artisti internazionali tra grandi nomi, chicche varie, producers e giovani promesse. 60 palchi e circa 1.000 spettacoli per una lineup che ruoterà h24 a partire dal mattino del 10 agosto! Ricordiamo che non mancano gli artisti italiani come Psicologi, Margherita Vicario, Boston 168, Modena City Ramblers, Bais, Erica Mou, e molti altri…

Si prevedono oltre 500.000 presenze nei 6 giorni di festival e per chi lo volesse, sarà possibile campeggiare a partire già dall’8 agosto. Il campeggio base è incluso nel ticket d’ingresso al festival! Il 17 giugno è previsto l’aumento del prezzo dei pass da 3 e da 6 giorni. La vendita sta procedendo spedita e mai come per questa edizione la disponibilità dei ticket con prezzo promo sta terminando prima della fine di giugno. Gli organizzatori del Sziget, da quasi 30 anni propongono un format immutato che include tanti spettacoli ma anche infrastrutture e servizi di primissimo livello. Una grande quantità di punti bar e ristoro, garantiscono una velocità del servizio a vantaggio della fruibilità degli altri contenuti sparsi sulla grande superficie dell’isola. In più la massiccia presenza di bagni non chimici e docce, permettono di vivere il festival in maniera comoda senza l’obbligo di dover alloggiare in città. Da sottolineare la perfetta integrazione con i servizi della città di Budapest che permettono di spostarsi dall’isola in maniera conveniente e veloce con mezzi pubblici e taxi a tutte le ore.

LINE UP 2022:

ARCTIC MONKEYS, CALVIN HARRIS, DUA LIPA, JUSTIN BIEBER, KINGS OF LEON, TAME IMPALA, LEWIS CAPALDI, STROMAE, BASTILLE, SAM FENDER, ANNE-MARIE, RÜFÜS DU SOL, STEVE AOKI, ALAN WALKER, CARIBOU, JUNGLE, WOODKID, FKJ, NINA KRAVIZ, JON HOPKINS, SIGRID, SLOWTHAI, RONNIE FLEX & THE FAM, RILÈS, PRINCESS NOKIA, YUNG LEAN, MILKY CHANCE, BEABADOOBEE, BAD GYAL, CLUTCH, FONTAINES D.C., HOLLY HUMBERSTONE, FLOATING POINTS, BADBADNOTGOOD, INHALER, YVER TUMOR & ITS BAND, CHANNEL TRES, BEN KLOCK, HONEY DIJON, SEVDALIZA, BOB MOSES, SETH TROXLER, KÖLSCH, JORIS VOORN, NGHTMRE, KENSINGTON, OFENBACH, MEZERG, ALICE MERTON, MEUTE, NOGA EREZ, FOLAMOUR, DENIS SULTA, MELLA DEE, PAULA TEMPLE, SASHA, MATADOR, LOLA MARSH, VIAGRA BOYS, ROLE MODEL, ICEAGE, CATE LE BON, BLACK HONEY, GIANT ROOKS, TOKIMONSTA, APASHE, TSHA, TOURIST, MYD, REMI WOLF, ALFIE TEMPLEMAN, LAUREN SANDERSON, KID FRANCESCOLI, LA FLEUR, SHANTI CELESTE, GERD JANSON, WILLIKENS & IVKOVIC, HÉCTOR OAKS, SPFDJ, DIRTYPHONICS, TAAHLIAH, BOSTON 168, DARIA KOLOSOVA, EELKE KLEIJN, ETAPP KYLE, FKA.M4A, FRANÇOIS X, GLOWAL, IMOGEN, JOONE, NICOLAS LUTZ, OR:LA, PATRICE BAUMEL, PERC, ROI PEREZ, SLV, SNTS, VIPER DIVA, ZIONER

LINE UP ITALIANI 2022:

Psicologi, Margherita Vicario, Boston 168, Modena City Ramblers, Bais, Erica Mou, Villabanks, Stain, NOOA, The Big Ska Swindle, Mr. Bogo Dj, Fab Mayday Dj, Gianpiero, Chroma SS, Duo Masawa, Duo Kaos, Lalala Napoli, Zioner, Alessandro Sciarroni, SLV, Glowal e Enula.