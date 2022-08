Lutto nel mondo della moda, è morto Issey Miyake

Il celebre stilista giapponese si è spento all’età di 84 anni, venerdì 5 agosto, la notizia è stata resa pubblica dal suo ufficio nella giornata odierna

Fondatore del Miyake design studio e del gruppo Issey Miyake, lo storico designer si è spento in ospedale a Tokyo, all’età di 84 anni venerdì 5 agosto, a darne notizia nella giornata di oggi, 9 agosto, il suo ufficio. Miyake “è morto la sera del 5 agosto”, ha detto al telefono alla Afp una sua collaboratrice, senza fornire ulteriori dettagli sulla sua morte. Anche il canale televisivo pubblico giapponese ha annunciato il decesso dello stilista.

Nella sua brillante carriera, l’artista, noto a livello internazionale per le sue creazioni che combinano la tradizione giapponese con materiali e tagli all’avanguardia, è stato un autentico pioniere che ha sempre saputo guardare oltre i confini tracciati dal suo tempo, ha sempre seguito il proprio istinto, e mai le tendenze del momento. Il designer è celebre non solo per le sue sofistiche creazioni sartoriali, ma anche per aver dato alla luce, nel 1992, la sua prima fragranza, L’eau d’Issey, fragranza che influenzò anch’essa, come i suoi abiti nella moda, il mondo dei profumi.

“IL SARTO DEL VENTO”

Miyake era nato a Hiroshima il 22 aprile 1938 ed era sopravvissuto alla bomba atomica, laureato nel 1964 presso l’Università di Tokyo (la Tama Art), aveva iniziato a muovere i suoi passi nel mondo della moda molto presto, per lasciare un’impronta indelebile.



Il genio creativo giapponese si è formato come stilista in Europa e negli Stati Uniti prima di aprire la sua casa di moda a Tokyo nel 1970, e iniziare a calcare le passerelle di Parigi e New York, dove ha guadagnato il riconoscimento globale. Spesso definito il “sarto del vento” Miyake è noto per l’uso delle pieghe nei suoi capi, per i suoi semplici maglioni a collo alto come quelli resi popolari da Steve Jobs o per la sua linea di borse Bao Bao con motivi geometrici, tra le tante sue creazioni.

ISSEY MIYAKE E LA BOMBA ATOMICA (CHE UCCISE SUA MADRE)

Issey Miyake aveva sette anni il 6 agosto 1945 quando gli Stati Uniti sganciarono la prima bomba atomica della storia sulla sua città natale, uccidendo 140.000 persone e traumatizzando a vita i sopravvissuti. Sopravvisse, ma sua madre morì tre anni dopo a causa delle radiazioni. Appena laureato alla Tama University of Fine Arts di Tokyo, si trasferì a Parigi per studiare alla scuola della Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Tornato in Giappone, nel 1970, iniziò una carriera di stilista di moda e designer caratterizzata dalla ricerca su nuovi materiali e tecnologie. Tra i vari premi ricevuti, il prestigioso premio Compasso d’oro nel 2014, per creazione delle lampade IN-EI Issey Miyake, realizzate per l’azienda italiana Artemide, tecnologicamente avanzate e con consumi ridotti.