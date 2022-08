Britney Spears, il ritorno alla musica sarà con Elton John

“Hold me closer” non ha ancora una data di uscita

Dopo le indiscrezioni la conferma: Britney Spears tornerà sulla scena musicale per una collaborazione con Sir Elton John. È stato lo stesso Elton a pubblicare quella che è stata letta come l’ufficializzazione della notizia e del titolo del brano: un tweet della star inglese contiene le parole “Hold me closer” accompagnate da una rosa (presente da tempo tutti i post di Britney come una “firma”) e da un razzo (simbolo invece caro al “rocket man”).

Non è chiaro se sia un inedito o una cover, ma l’attesa dovrebbe durare poco perché, secondo i rumors, il rilancio del singolo è atteso per il 12 o per il 19 agosto.

In ogni caso la notizia è il ritorno alla musica della Spears dopo essersi liberata dalla tutela legale del padre durata 13 anni, e durante la quale non aveva più potuto liberamente fare delle scelte neanche sulla sua attività professionale, oltre che sulle finanze e sulla vita privata.