Aurora Ramazzotti finisce in tendenza sui social per l’argomento piccante che ha affrontato nelle Instagram Stories

Aurora Ramazzotti torna sulle lezioni di sesso. Attraverso le Instagram Stories nei giorni scorsi ha parlato di clitoride facendo una sorta di appello alle donne. Ovvero educare gli uomini: “Non abbiate paura di parlare, indicare, insegnare cosa vi piace perché così facendo, aiuterete la prossima amica e contribuirete a un mondo sessualmente migliore”. Il tema è finito in tendenza sui social e la conduttrice è tornata sull’argomento…

“Lui che sfrega le labbra pensando di beccare il clito – aveva spiegato la Ramazzotti – Ok, fa ridere ma se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia”.

Aurora è finita in tendenza sui social e ha replicato: “Ho fatto una battuta sul sesso, sul clitoride, e sul fatto che gli uomini non lo trovino, ma come mai se la prendono così tanto secondo voi? Forse perché rappresenta una realtà di cui c’è poco da ridere?”.

La Ramazzotti punta quindi il dito sulla disinformazione e sui tabù legati al sesso: “Così come tanti altri argomenti legati al sesso, siamo tutti vittime dell’assenza di informazione, perché del sesso non si può parlare, figuriamoci una donna…”.