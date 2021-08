Meghan, le rivelazioni del fratellastro al GF Vip: “A Harry dissi: ‘Ti rovina’”

Le esternazioni durissime del 55enne contro la duchessa di Sussex

Fuoco incrociato su Meghan Markle: oltre alle profonde spaccature con la Royal Family, l’ex star di Suits in questi giorni ha dovuto fare i conti con delle ‘cannonate’ provenienti dalla sua famiglia d’origine con la quale i rapporti sono tutt’altro che idilliaci, per usare un eufemismo. Con suo padre è ai ferri cortissimi, con la sua sorellastra Samantha medesimo discorso (pochi giorni fa la donna ha definito la duchessa di Sussex una persona “incredibilmente crudele”) e con il fratellastro 55enne Thomas Markle Jr le cose non vanno affatto meglio. E infatti, nelle scorse ore, Thomas, che è uno dei partecipanti del Grande Fratello Vip australiano, come era prevedibile, ha cominciato a sganciare bombe sulla congiunta.

A onor del vero il reality nella terra dei canguri non è ancora iniziato, ma dai trailer diffusi dalla trasmissione, in onda sulla rete Channel Seven già si sente Thomas fare delle dichiarazioni roboanti. Dichiarazioni che coinvolgono anche il principe Harry, che assieme alla moglie ha fatto le valige prendendo un volo Londra – Los Angeles per non fare più ritorno a Buckingham Palace. Risultato? La Royal Family è in profondo subbuglio, alle prese con una faida familiare tesissima dove papà Carlo e il principe William sono su tutte le furie per la piega che ha preso la situazione dei ‘duchi ribelli’. Ma si torni a Thomas Markle Jr.

Gossipetv.com