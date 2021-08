Ciacci, forte calo: “Io bulimico, salute precaria: quanti kg ho perso”

Il costumista sta affrontando un percorso per rimettersi in forma e per vincere la bulimia

Giovanni Ciacci, attraverso un lungo post divulgato su Instagram, ha parlato del cammino che sta facendo per vincere la bulimia e smaltire i chili di troppo. Un percorso dettato da condizioni di salute precarie, come ha spiegato il medesimo opinionista che, nell’ultimo periodo, ha perso 20 chilogrammi, grazie anche all’aiuto di una serie di professionisti che lo stanno seguendo passo per passo. Il calo, ha dichiarato sempre il costumista, è avvenuto in circa tre mesi. Ma l’obiettivo finale non è ancora stato raggiunto. Infatti Ciacci ha dato appuntamento a chi lo segue a dicembre. Per fine anno si augura di riuscire ad inanellare una serie di altre conquiste sul fronte della salute e della forma.

“Sono molto felice di annunciarvi che ho perso in tre mesi -20 kg”. Così esordisce Giovanni sul suo profilo social. Quindi aggiunge: “Ancora il percorso è lungo, faticoso e pieno di tentazioni, ma spero entro dicembre di comunicarvi un nuovo obbiettivo”. Ciacci spiega poi che il dimagrimento si è reso necessario per via di alcuni problemi di salute: “La mia salute con i chili in più era diventata molto precaria, rischiosa e preoccupante ma con la perdita di peso mi sento bene e pronto ad affrontare nuove sfide”. In conclusione ha ringraziato tutti coloro che lo stanno guidando verso il recupero di un peso ottimale. Un grazie lo ha riservato anche a se stesso: “Grazie a me che forse questa volta ho capito come combattere una brutta malattia che si chiama bulimia”.

Per mostrare i progressi fatti, il costumista, che ha acquisito ampia popolarità televisiva a Detto Fatto – quando alla guida del programma c’era Caterina Balivo -, ha postato alcuni scatti in cui lo si vede su un pontile in riva al mare e in cui si nota lo smaltimento dei 20 chilogrammi.

Gossipetv.com