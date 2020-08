Vladimir Luxuria: “Probabile Berlusconi conoscesse orientamento Francesca Pascale”

L’ex compagna del leader di FI è stata paparazzata insieme alla cantante Paola Turci

E’ il gossip dell’estate, quello che vorrebbe una love story in corso tra Francesca Pascale, ex compagna di Berlusconi, e Paola Turci, cantante. Beccate in barca insieme tra baci e coccole al largo del Cilento, le due stanno attirando i pettegolezzi del pubblico. Ad intervenire sulla questione è oggi Vladimix Luxuria, personaggio televisivo e attivista LGBT.

“Francesca Pascale non ha tradito Berlusconi, si erano già separati – spiega in un’intervista a Gay.it – Come Berlusconi si è rifatto una storia con un’altra donna, Francesca, stando alle paparazzate, si starebbe frequentando con Paola Turci. Dov’è il problema? Il problema sta sempre nel fatto che la lesbofobia sta raggiungendo livelli patetici. Giudica quello che non dovrebbe giudicare”.

“Poi – prosegue – io non escludo che Berlusconi già sapesse dell’orientamento sessuale almeno bisex di Francesca, che ha più volte detto come non ci sarebbe alcun problema se un giorno si dovesse innamorare di una donna”.

Vladimir è stata tirata in ballo da Adinolfi, che ha ricordato un selfie scattato dall’attivista proprio durante una cena con Berlusconi e Pascale. “Mi ha dato molto fastidio, sono stata tirata in ballo, perché Adinolfi ha pubblicato una foto dove eravamo io, Berlusconi e Francesca dopo una cena, dicendo che Berlusconi aveva un mesto sorriso, che si vedeva che avrebbe preferito sottrarsi. Intanto Berlusconi si era andato a ritruccare per farsi quel selfie, disse ‘mi assento un attimo’, ed è stato un quarto d’ora fuori per tornare più truccato di me. Mangiammo, bevemmo, parlammo di stepchild adoption, perchè era il periodo delle unioni civili. Fu una cena piacevole”.





