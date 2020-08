Serena Rutelli criticata per le labbra rifatte, si difende e sottolinea: ‘Niente di eccessivo’

La 30enne ha ceduto alla voglia di ritocchino, lo ammette e… Sul social si scatta un selfie, in molte le scrivono che stava meglio prima

Serena Rutelli cede alla voglia di ritocchino e si regala un filler all’acido ialuronico alle labbra così da averle più turgide e carnose. Si scatta un selfie e subito si scatena un polverone: sono moltissimi i follower che la criticano per le labbra rifatte. L’ex gieffina 30enne, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, si difende e minimizza.

Le aveva più sottili. Ora non è più così. Serena Rutelli ha rifatto le labbra e ora, soprattutto quello superiore, sono molto più grandi. “Ma perché ti sei fatta le labbra a canotto??? Stavi così bene!”, le sottolinea una donna. La ragazza replica: “Non è nulla di eccessivo, grazie lo stesso”.

Il ritocco estetico non convince tanti. “Si non sono belle peccato… ma non rifarti più nulla sei così carina”; “Ma come ti sei conciata!!! Eri tanto carina prima”; “Eri una donna acqua e sapone… Ora ti sei trasformata”. Gli utenti accusano Serena non solo per le labbra, pensano si sia ritoccata anche il naso… “Sono spariti la bocca e il naso”, sottolinea sarcastico un fan. C’è anche chi scrive: “La stiamo perdendo”. Ma la Rutelli non replica più. Single dopo l’addio con Alessandro Price Zorresi, assapora l’estate con questa piccola novità che rende un po’ diverso il suo volto.





Annamaria Capozzi, Gossip.it