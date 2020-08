Justin Bieber e Hailey Baldwin, battesimo in barca e costume da bagno

Justini Bieber e Hailey Baldwin si sono fatti battezzare nel fiume Idaho: ecco le foto della cerimonia in barca e costume da bagno.

Non tutti i battesimi sono uguali. Lo sanno bene Justin Bieber e Hailey Baldwin, che hanno voluto celebrare il loro amore e la loro fede in Dio facendosi un bel bagno nell’Idaho. La popstar canadese ha voluto condividere con tutti i suoi follower su Instagram le emozioni di uno dei momenti più speciali della sua vita. Un’esperienza spirituale in barca, in costume e con un pastore in calzoncini corti.

Nel post pubblicato dal cantante canadese si possono ammirare lui e la moglie mentre s’immergono nelle acque dell’Idaho guidati dal pastore Judah Smith. Scrive Justin: “Ecco il momento in cui Hailey Bieber, mia moglie, ed io ci siamo battezzati insieme. Confessiamo pubblicamente il nostro amore e la nostra fiducia in Gesù ai nostri amici e ai familiari”. Ecco le foto:

Non si tratta del primo battesimo particolare per Justin, che già nel 2014 aveva cominciato un percorso spirituale guidato da un altro pastore, facendosi battezzare in una vasca da bagno. D’altronde, la fede spirituale è sempre stata un elemento importante nella vita dell’artista canadese di Stuck With U, ed è una delle cose che maggiormente lo lega alla sua bella Hailey. I due si sono infatti incontrati dopo tanti anni proprio nel corso di un servizio religioso nella Chiesa di Hillsong, a New York.

Parlando della sua fede, in un’intervista del 2020 Justin aveva dichiarato: “Ho fatto un tuffo profondo nella fede dopo aver toccato un punto molto basso della mia vita. Non sto cercando di guadagnare l’amore di Dio facendo cose buone“.

