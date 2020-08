Jerusalema, ecco il tormentone estivo 2020 che sta facendo ballare TikTok (e non solo)

Jerusalema è il tormentone a sorpresa che spopola nell’estate 2020, grazie anche a una coreografia divertente. A firmare la hit del momento è Master KG, producer e musicista di origini africane, insieme alla cantante Nomcebo Zikode. Nella prima settimana di agosto il singolo in lingua venda è arrivato in vetta su iTunes in Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Portogallo.



È secondo in Francia, terzo in Svizzera e nella Top50 di diciannove Paesi, dal Sud Africa alla Spagna, dalla Germania alla Namibia. Non solo: Jerusalema è salita sul podio della chart globale di Shazam ed è fra le hit più ascoltate su tutte le piattaforme streaming. E in tempi di social, a far volare Jerusalema ai vertici delle classifiche è TikTok, dove sono milioni gli utenti che la ballano. Ma cosa significa Jerusalema? Uscita a novembre 2019, è una preghiera a Dio, un’invocazione perché sia guida nella nostra vita.





Leggo.it