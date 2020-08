Gf Vip 5 opinionisti, arriva Elettra Lamborghini? In corsa anche Elia

Sono settimane di fuoco per quanto riguarda il Grande Fratello Vip 5. Manca poco più di un mese all’inizio della nuova edizione, che porterà ancora una volta la firma di Alfonso Signorini. La porta rossa si è chiusa solo ad aprile ma è già pronta a riaprirsi il 14 settembre: è questa la data d’inizio per la quinta edizione Vip del Grande Fratello.



Insomma manca un mese, ma se pensiamo che bisogna scattare foto al cast e poi rinchiuderli in albergo almeno due giorni prima allora è facile pensare che questo mese non è tutto a disposizione della produzione per definire i protagonisti. Il cast quindi va definito nel giro di poche settimane. E non ci riferiamo solo ai concorrenti del Gf Vip 5, perché un ruolo importante è svolto anche dagli opinionisti. Dopo la conferma di Pupo, chi ci sarà al suo fianco? Pare che sia confermata la scelta di affiancare un uomo e una donna. E non sarà Wanda Nara, visto che è apertissima la caccia all’opinionista donna al momento.

Tra i tanti nomi spuntati, e ne sono stati tantissimi e i più svariati, oggi se ne aggiunge un altro. Tv Blog infatti ha rivelato che potrebbe arrivare Elettra Lamborghini al Gf Vip 5. Un nome decisamente esplosivo! Tutto lascia pensare infatti che Elettra si calerebbe in modo perfetto nel ruolo di opinionista, e attirerebbe anche il pubblico più giovane. Inoltre ha già dato prova in televisione di tutta la sua simpatia, quando è stata giudice a The Voice of Italy. Elettra insomma è un fiume in piena e soprattutto spontanea, per cui non le manderebbe a dire ai concorrenti né userebbe tanti giri di parole per esprimere le sue opinioni. Ma tutto ciò che abbiamo detto varrebbe anche per un altro nome in corsa…

Pare infatti che tra i nomi in pole position ci sia sempre anche quello di Antonella Elia. Tornata sulla cresta dell’onda come concorrente nella scorsa edizione del Gf Vip e terminata l’esperienza a Temptation Island – decisamente discussa e movimentata -, Antonella potrebbe tornare a “casa”. Chi la spunterà alla fine? Attendiamo le prossime settimane per scoprire su chi ricadrà la scelta.





Ilaria Columpsi, Gossipetv.com