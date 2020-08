David Beckham e le foto che raccontano il suo passato

Il campione di calcio ha pubblicato su Instagram alcune immagini che raccontano i primi momenti della sua carriera

Sarà stata forse la notizia del futuro matrimonio del figlio Brooklyn, che ha annunciato su Instagram alcune settimane di fa di aver chiesto alla sua fidanzata Nicole Peltz di diventare sua moglie. Sarà forse che il suo secondogenito Romeo (che gli somiglia tantissimo) sta per compiere 18 anni ma è certo che negli ultimi giorni David Beckham si sta cullando nei ricordi.



A partire da quelli dei primi anni al Manchester United, come mostra la foto che ha pubblicato su Instagram dove compare, giovanissimo, agli albori della sua carriera.

«Dove abbiamo cominciato» ha scritto il campione sotto l’immagine taggando la pagina del Manchester United. Pochi giorni prima era stata la volta di un video in cui il campione di calcio passa la palla, con un passaggio perfetto, al suo compagno di squadra che segnerà un gol epico per il Manchester United. «Giocare con compagni di cui sapevi esattamente quando e dove sarebbero stati era un sogno per me…», si legge accanto al video, subito riempito di cuori nei commenti e messaggi di profonda ammirazione.

Sempre sull’onda dolce dei ricordi, David Beckham ha condiviso il 24 luglio scorso, in occasione del compleanno di suo padre, una foto in bianco nero mentre viene cullato tra le sue braccia. «Mi hai sempre spinto a vivere il mio sogno e per questo sarò per sempre grato per lo straordinario supporto dai Ridgeway Rovers al capitano dell’Inghilterra».





Alessia Arcolaci, Vanityfair.it