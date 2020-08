After 2, fuori il poster di Tessa

Il 2 settembre 2020 After 2 farà finalmente il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche del Bel paese

Pochi giorni fa l’account Instagram della serie cinematografica After ha sorpreso il pubblico condividendo il poster con Hero Fiennes Tiffin, ora è la volta della locandina ufficiale con Josephine Langford nei panni di Tessa Young. After 2 è una delle pellicole più attese dell’anno. Il primo titolo ha conquistato il pubblico raccontando la storia d’amore dei due giovani protagonisti, pronti a ritornare sul grande schermo del Bel paese il 2 settembre 2020, con loro anche Dylan Sprouse nel ruolo di Trevor.

Nelle scorse ore il profilo Instagram della pellicola, seguito da oltre 2.700.000 follower, ha condiviso la locandina con protagonista Tessa ottenendo immediatamente un grandissimo successo tanto da contare più di mezzo milione di like. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il poster con Hero Fiennes Tiffin che vanta al momento più di 770.000 like e numerosi commenti.

Nei giorni scorsi 01 Distribuiton ha pubblicato il trailer ufficiale della pellicola basata su After – Un cuore in mille pezzi della scrittrice Anna Todd, classe 1989. Il filmato ha portato il pubblico all’interno della storia d’amore di Tessa e Trevor, legati da un filo invisibile.

Parallelamente, la casa di produzione ha condiviso anche la trama del film, questo il testo presente nel video pubblicato su YouTube: “Dopo la loro rottura, Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) cercano di andare avanti ognuno per la propria strada. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l’amore della sua vita e al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. “Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l’intero universo sembra tramare per tenerli separati”.





