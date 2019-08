Mika, relax nel mare dell’Argentario insieme al fidanzato

Il cantante Mika si è concesso alcuni giorni di relax all’Argentario insieme al fidanzato. Per loro una mini crociera, pasti sani, nuotate a largo e niente vita mondana

Mika, il cantante e showman libanese naturalizzato britannico, ha deciso di concedersi una breve vacanza rilassante nel mare dell’Argentario insieme al fidanzato Andreas Dermanis, regista di documentari sul mondo dell’arte e della musica.Secondo quanto pubblicato dal settimanale Chi – dopo l’esibizione al Teatro del Silenzio di Lajatico, ospite dell’evento benefico organizzato da Andrea Bocelli, Mika ha scelto di rimanere in Toscana per qualche giorno di relax insieme al fidanzato, a cui è legato da dieci anni. A sorpresa la coppia è arrivata a Porto Ercole e da lì, insieme ad un amico, sono salpati per una breve crociera in barca, a largo dell’Argentario.Dalle immagini pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, vediamo il cantante tuffarsi in mare aperto e nuotare a lungo sotto gli occhi attenti del suo Andreas, che si mostra pronto a passargli l’asciugamano non appena risale sulla barca. I due uomini mostrano fisici asciutti e definiti. E non potrebbe essere altrimenti: una foto coglie anche il momento di un pranzo leggero e salutare a base di frutta fresca.La rivista Chi sottolinea come la coppia non si sia concessa nessun evento mondano, solo il riposo più assoluto, forse in vista di un autunno molto impegnativo per Mika. Da qualche settimana è uscito il nuovo singolo del cantante, “Ice Cream”, che anticipa la pubblicazione del nuovo album, dal titolo “My Name Is Michael Holbrook”, prevista per i primi giorni di ottobre.Ma non c’è solo il nuovo album, ad attendere Mika ci sono anche moltissimi eventi live: da settembre il cantante darà il via al suo tour mondiale che prevede, tra l’altro, dodici tappe in Italia.

Gianni Nencini, ilgiornale.it