Il docu degli Obama sbarca su Netflix

Il 21/8 l’opera prima prodotta dall’ex coppia presidenziale

Dalla Casa Bianca alle produzioni televisive. E’ iniziato il conto alla rovescia per ‘American Factory‘, l’opera prima di Barack e Michelle Obama che debutterà su Netflix il 21 agosto. Il documentario prodotto dalla casa di produzione dell’ex coppia presidenziale Higher Ground è un grido di solidarietà per gli operai di tutto il mondo. La première mondiale c’era già stata al Sundance Festival lo scorso gennaio ed ora è la prima uscita al di fuori del circuito dei festival, circa 15 mesi dopo l’accordo firmato dagli Obama con Netflix per produrre film e serie televisive.Diretto da Steven Bognar e Julia Reichert, American Factory segue la storia della chiusura nel 2008 di uno stabilimento della General Motors a Dayton in Ohio, il luogo – tra l’altro – dove si è verificata l’ultima sparatoria di massa con un killer che in trenta secondi ha ucciso nove persone. Migliaia di persone rischiano di rimanere a casa, ma poi l’impianto viene acquistato da un miliardario cinese. Grazie all’accordo con la piattaforma di streaming, con oltre 150 milioni di abbonati in tutto il mondo, la coppia è la prima di alto profilo politico a entrare nel mondo di Hollywood dopo la presidenza. Finora era successo il contrario. Ad esempio sia Ronald Reagan che Arnold Schwarzenegger hanno usato la loro popolarità da attori cinematografici per candidarsi ad una carica istituzionale.Barack e Michelle Obama puntano a sfruttare la fama del loro nome e di Netflix come una sorta di soft power, un mezzo per ispirare e sensibilizzare gli Stati Uniti e il mondo su argomenti a loro cari. Tra i progetti presentati ci sono temi come il cibo, le disabilità, la discriminazione e l’industria americana in crisi. Ad esempio Listen to Your Vegetables & Eat Your Parents (Ascolta le tue verdure e mangia i genitori) è una serie tv rivolta a bambini e adolescenti e in linea con la campagna contro l’obesità infantile di Michelle da first lady. All’epoca creò appositamente un orto alla Casa Bianca per incentivare i più piccoli a mangiare verdure invece di junk food.E sulle orme di Barack e Michelle Obama anche Hillary e Chelsea Clinton potrebbero fare il loro ingresso nel mondo di Hollywood. Prima dell’estate l’Hollywood Reporter ha scritto che l’ex first lady nonché segretario di Stato e la figlia stanno pensando di creare una società di produzione per film e contenuti tv incentrati sulle donne. Al momento, tuttavia, le Clinton sarebbero solo in fase di trattativa.

Ansa