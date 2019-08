Beatles,edizione speciale per Abbey Road

Uscì il 26 settembre 1969, oltre ai 17 brani anche 23 demo

Per i 50 anni dall’uscita di Abbey Road, l’iconico album dei Beatles uscito il 26 settembre 1969, in calendario edizioni speciali in tutto il mondo per Apple Corps Ltd./Universal Music (in arrivo il 27 settembre).I 17 brani dell’album vengono presentati con un nuovo mix del produttore Giles Martin e di Sam Okell, in stereo, stereo in alta risoluzione, 5.1 surround e Dolby Atmos, a cui sono state aggiunte oltre 23 tracce tra sessioni di registrazione e demo, la maggior parte dei quali era rimasta finora inedita. “Il viaggio dei Beatles nella registrazione si sviluppò attraverso tornanti e svolte, curve formative e percorsi interessanti. Eccoci qui ad ammirare ancora tutta quella magia”, afferma McCartney nella sua prefazione per le edizioni del 50/o anniversario di Abbey Road. Abbey Road non è l’ultimo album dei Beatles, con Let It Be pubblicato nel 1970, ma fu l’ultimo che John, Paul, George e Ringo registrarono insieme.

