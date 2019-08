Alain Delon colpito da ictus, convalescenza in una clinica in Svizzera

L’attore, 83 anni, è stato operato qualche settimana fa a Parigi. Lo riferisce il figlio Anthony precisando che le sue condizioni sono “perfette e stabili, secondo i medici”

Alain Delon ha avuto un ictus qualche settimana fa, con una “lieve” emorragia cerebrale, e ora si “riposa” in una clinica in Svizzera. Lo ha detto alla stampa francese il figlio maggiore, Anthony Delon, aggiungendo che le condizioni dell’attore, 83 anni, sono “perfette e stabili, secondo i medici”. Anthony Delon ha precisato che prima del ritiro in Svizzera il padre è stato “operato alla Pitié-Salpétriere dove è rimasto tre settimane in terapia intensiva”. Durante il ricovero nell’ospedale parigino, ha precisato, la famiglia è stata vicina all’attore, “io, mio fratello, mia sorella e mia madre Nathalie”. Alain Delon è “ritornato in Svizzera e si riposa tranquillamente in una clinica. Mia sorella che risiede attualmente lì segue da vicino la convalescenza e ci tiene informati dei suoi progressi quotidiani”, conclude Anthony Delon.Lo scorso maggio Alain Delon è stato celebrato al Festival di Cannes con la Palma d’oro alla carriera in omaggio alla sua “magnifica presenza nella storia della settima arte”. Molto commosso, ha ricevuto il premio dalle mani di sua figlia Anouchka.

repubblica.it