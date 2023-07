Canale 5, arriva in prima tv il film “Miracolo a Città del Capo” diretto da Franziska Buch e interpretato da Sonja Gerhardt , Alexander Scheer nei panni di Christiaan Barnard , Fritz Karl, Loyiso MacDonald nei panni di Hamilton Naki . Scritto da Chris Silber e basato su fatti realmente accaduti.



Nel 1967, la dottoressa Lisa Scheel lavorò a Francoforte per affermarsi come una delle prime donne in chirurgia. Tuttavia, il professor Kohlfeld le preferisce un uomo dopo aver spacciato per suoi i risultati del lavoro di Scheel. Nonostante questa battuta d’arresto, Scheel continua a perseguire il suo obiettivo e si reca a Cape Town per vedere Christiaan Barnard , il concorrente del professor Kohlfeld, che vuole anche essere il primo a eseguire un trapianto di cuore umano. Scheel ha sperimentato il regime dell’apartheid in Sudafrica . Il giardiniere della clinica Hamilton Naki può lavorare solo segretamente nella squadra di Barnard, a causa del colore della sua pelle non gli è permesso lavorare come medico in un ospedale per bianchi. Scheel e Naki contribuiscono al successo del primo trapianto di cuore.

LO SAPEVATE CHE…

Le riprese si sono svolte dal 14 marzo al 27 aprile 2022 a Praga e Città del Capo

Il film è stato prodotto da German Producers at Work Film (produttore Christian Popp ) in coproduzione con Czech Mia-Film per conto di ARD Degeto e in collaborazione con ORF.

Il Prof. Kohlfeld è un personaggio immaginario ed è motivato dal punto di vista drammaturgico. Le donne nel team di Christiaan Barnard erano principalmente infermiere, la parte operativa della professione medica fino all’anestesista era composta esclusivamente da uomini.

Esther Amuser ha disegnato i costumi e Iris Trescher ha curato le scenografie.