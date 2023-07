Ecco come sarà l’auto che guiderà Brad Pitt nel suo film sulla Formula 1

Grazie ad Apex, il nuovo ambizioso film diretto da Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick, Oblivion e Tron: Legacy, Brad Pitt vivrà un’esperienza da vero pilota automobilistico. Per le riprese, ambientate nel circuito inglese di Silverstone, dove la F1 corre realmente nel weekend, il famoso attore hollywoodiano guiderà infatti un’auto simile a una vera monoposto di Formula 1, dotata però di una particolare tecnologia che trasporterà lo spettatore direttamente nella cabina di pilotaggio.

Al volante della speciale monoposto, realizzata insieme alla Mercedes, ci sarà proprio l’attore americano Brad Pitt. La particolare autovettura è in grado di ospitare circa una cinquantina di telecamere, tra cui una speciale micro telecamera 6K, mai utilizzata in dimensioni così ridotte nell’industria cinematografica. La tecnologica miniaturizzazione di questa singolare telecamera permetterà infatti di trasportare lo spettatore direttamente nella cabina di pilotaggio insieme al pilota. Durante un panel al recente F1 Accelerate Summit a Miami, il moderatore Will Buxton ha infatti rivelato che “il team ha creato la più piccola camera mobile 6K mai progettata per portare lo spettatore nell’abitacolo”. E ha poi specificato: “Proprio così. Brad Pitt alla guida di un’auto di F1”. Secondo quanto riportato però da Variety, la star non gareggerà contro altri piloti in pista e l’auto da corsa che guiderà sarà probabilmente una versione modificata di una vettura della junior F2 o F3. Per imparare a guidare un mezzo così speciale e complesso, l’attore americano ha fatto un corso di circa tre mesi, allenandosi proprio sul percorso di Silverstone con un consulente d’eccezione: Lewis Hamilton, che è anche produttore del film. Il ruolo di Hamilton nella produzione, infatti, è fondamentale per suggerire cosa può sembrare realistico e cosa no.

Sulla pista inglese di Silverstone, sede storica del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, è spuntato un garage in più: si tratta del box per le riprese di Apex, il nuovo film con Brad Pitt, che vestirà i panni del pilota Sonny Hayes. Il progetto, vede co-protagonista l’attore britannico Damson Idris, noto per il suo ruolo nella serie televisiva Snowfall. Il regista, ancora reduce dal successo di Top Gun: Maverick con Tom Cruise, punta all’Oscar con il film più realistico nella storia delle corse: per rendere l’opera il più verosimile possibile, Joseph Kosinski ha deciso di filmare anche durante alcune tappe del mondiale di Formula 1. Il film, conterrà infatti anche scene vere, tratte direttamente dalle gare grazie alle telecamere del flusso televisivo e a quelle messe nelle corsie dei box, dove infatti ora c’è anche il finto muretto della Apex. Le riprese del progetto, prodotto da Apple Studios, Jerry Bruckheimer e dallo stesso Lewis Hamilton, cominciano ufficialmente questo fine settimana proprio sul tracciato che ospita il Gran Premio di Gran Bretagna. La data di uscita del progetto non è ancora nota, ma molto probabilmente verrà distribuito nelle sale tra il 2024 e il 2025.