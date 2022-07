Su Italia 1 lo speciale de Le Iene “L’omicidio di Serena Mollicone: un mistero lungo 20 anni”

Domenica 10 luglio, in prima serata su Italia1, va in onda lo speciale de “Le Iene” dal titolo “L’omicidio di Serena Mollicone: un mistero lungo 20 anni”, una puntata interamente dedicata alla tragica vicenda che ruota intorno alla morte dell’adolescente di Arce, un paese di poco meno di 6.000 abitanti in provincia di Frosinone.

Nel corso della puntata condotta da Veronica Ruggeri (in foto), contenuti inediti, testimonianze di tutti i principali protagonisti, indagini, ricostruzioni e tutti gli aggiornamenti sul caso.