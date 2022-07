Nicolas Vaporidis: “I naufraghi peggiori dell”Isola dei Famosi’? Lory Del Santo e Jeremias Rodriguez”

Dopo cento giorni in Honduras, l’attore non esclude di intraprendere altre esperienze televisive: “Fare l’opinionista? Mai dire mai”

Tornato dall'”Isola dei Famosi” da appena pochi giorni, Nicolas Vaporidis si gode ora tutte le comodità che per mesi non ha potuto avere.

I cento giorni trascorsi in Honduras lo hanno, infatti, segnato ma anche aiutato a crescere e a migliorare molti aspetti del suo carattere. Qualche sassolino dalle scarpe ha però voluto toglierselo, parlando dei naufraghi peggiori di questa edizione.

Intervistato da Fanpage, l’attore ha definito Jeremias Rodriguez, che ha lasciato il gioco di sua spontanea volontà, il concorrente più scorretto. Ma le parole più dure le ha riservate a, Lory Del Santo che, ha spiegato, non vorrebbe assolutamente rivedere in Italia. “Lei non ha certamente interpretato il ruolo migliore che potesse scegliere – ha detto Vaporidis -. Le riconosco il merito di aver interpretato un personaggio dall’inizio alla fine, ma mi auguro che lei non sia così nella vita vera. Era una continua provocazione, si contraddiceva su tutto. Pensavo che umanamente avesse un altro tipo di spessore. Avrebbe potuto essere una donna molto intelligente, invece ha continuato a mentire sapendo di mentire ed è tutto quello che anche nella vita vera, evito”.

Dall’altra parte per Nicolas c’è anche un naufrago migliore, uno per cui ha solo pensieri positivi. Si tratta ovviamente di Edoardo Tavassi. “Lui e Guendalina hanno quella leggerezza romana che mancava – ha raccontato -. Siamo diversi, ma i nostri opposti si sono attratti. Abbiamo in comune la sincerità, l’autoironia. Eravamo veramente amici. Edoardo mi ha regalato la leggerezza. Sarebbe stata un’altra Isola senza di lui”.

Terminata l’avventura in Honduras, per l’attore è tempo di pensare al futuro e al momento non esclude nessuna strada. “Se farò l’opinionista in un reality show? – si è chiesto -. Non escludo nulla, ma non mi sento un’opinionista all’altezza della situazione. Ci sono personaggi che hanno la capacità di intercettare quello che accade e riuscire a dare un’opinione intelligente e divertente al tempo stesso. Io non lo so, penso di no. Ma valuterò con tranquillità tutto quello che prima mi spaventava e a cui avrei risposto ‘No, non lo farò mai’. Ecco, ‘non lo farò mai’ non lo dico più”.