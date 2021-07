Buon compleanno Tom Hanks! Ecco i capolavori in streaming dell’icona del cinema americano.

Il protagonista di Philadelphia, Forrest Gump, Salvate il soldato Ryan e Cast Away compie oggi 65 anni. Abbiamo selezionato cinque titoli in streaming per rendergli il dovuto omaggio.

Celebriamo oggi il più grande attore americano contemporaneo, ovvero Tom Hanks: colui che meglio di ogni altro ha saputo interpretare lo spirito liberal e insieme fieramente patriottico della Hollywood dei nostri tempi. Gli inizi della carriera e gli anni ‘80 avrebbero potuto “etichettare” Hanks come attore comico: successi quali Splash – Una sirena a Manhattan, Big (per cui ha ottenuto la prima nomination all’Oscar) e Turner e il casinaro lo avevano chiaramente indirizzato in questa direzione. Poi nel 1993 è arrivata la svolta drammatica con Philadelphia di Jonathan Demme, e da quel momento Tom Hanks è diventato indiscutibilmente un attore a tutto tondo. L’Oscar come miglior attore ottenuto con questo film è stato bissato l’anno successivo grazie a Forrest Gump, facendo di Hanks l’unico attore insieme a Spencer Tracy – di cui è chiaramente l’erede spirituale – capace di vincere la statuetta come protagonista per due anni di fila. Le collaborazioni con molti dei più grandi autori contemporanei, in particolar modo Ron Howard, Robert Zemeckis e Steven Spielberg, hanno consentito a Hanks di realizzare capolavori che sono di diritto entrati nell’immaginario collettivo, come dimostrano i cinque film in streaming scelti per raccontarne la gloriosa carriera. Non ci resta dunque che fare gli auguri ad Hanks per il suo 65mo compleanno e lasciarvi alla sua arte. Buona lettura.

Cinque grandi film interpretati da Tom Hanks

Forrest Gump

Salvate il soldato Ryan

Cast Away

Era mio padre

Il ponte delle spie

Forrest Gump (1994)

L’epopea americana più celebrata della storia del cinema, capace di sbancare i botteghini di tutto il mondo e conquistare sei premi Oscar, tra i quali quelli per il miglior film, la regia, l’attore e l’adattamento. Forrest Gump segna il trionfo di Robert Zemeckis, il quale mette in scena la parabola del “Candido” protagonista con una leggerezza surreale e una forza emotiva senza eguali. Ma attenzione a non catalogarlo come un film buonista: il cuore nero e diviso dell’America viene rappresentato con enorme senso della Storia e uno sguardo al futuro per nulla conciliatorio. Ancora oggi Forrest Gump potrebbe valere chiaramente come monito nei confronti di un futuro non chiaro…Hanks è perfetto, ma anche Robin Wright, Sally Field, Gary Sinise e Mykelti Williamson gli sono perfetto cast di supporto. Film indimenticabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Salvate il soldato Ryan (1998)

La sequenza iniziale dello sbarco in Normandia ha cambiato la storia del cinema con una messa in scena iperrealista e forsennata mai vista in precedenza. Steven Spielberg ha costruito un mosaico visivo, anzi sensoriale, che non ha precedenti nella storia del cinema di guerra. Tom Hanks comanda il plotone e Salvate il soldato Ryan con il carisma pacato dei grandi attori, in una prova struggente. Tom Sizemore, Matt Damon, Edward Burns, Vin Diesel e tutti gli altri compongono un cast affiatato e dolente. Cinque Oscar tra cui quello alla regia. Nomination per Hanks. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Cast Away (2000)

La migliore interpretazione della carriera di Tom Hanks, e in assoluto una delle più grandi della storia del cinema. Il progetto di Robert Zemeckis è ambizioso, con un uomo solo al comando di un’avventura umana poderosa e straziante. Il naufrago che impara a vivere da solo senza mai perdere la fiducia nella vita stessa è uno dei grandi eroi cinematografici contemporanei. Hanks è capace di farci stringere il cuore dialogando con un pallone. Cast Away è un capolavoro di spettacolo e insieme di umanità, un binomio rarissimo e prezioso. Ogni volta che viene rivisto commuove ed esalta. Come solo il grandissimo cinema sa fare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Era mio padre (2002)

Abbiamo scelto l’elegante crime-movie diretto da Sam Mendes dopo American Beauty poiché a nostro avviso si tratta di un’opera notevolmente sottovalutata. Il pathos della vicenda che racconta di vendetta e redenzione viene messo in scena dall’autore e del grande direttore della fotografia Conrad Hall attraverso una forma filmica esemplare. Era mio padre poi si regge sulla forza di un cast strepitoso. Oltre ad Hanks un meraviglioso Paul Newman – che duetti tra i due titani… – Jude Law, Daniel Craig, Stanley Tucci, Jennifer Jason Leigh. Affresco bagnato nel sangue, cinema di qualità estetica ammirevole. Ah, è un cinecomic…Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il ponte delle spie (2015)

L’ultima collaborazione con Steven Spielberg segna uno dei punti più alti della carriera di entrambi. Scritto tra gli altri dai fratelli Coen, Il ponte delle spie fin da subito si mostra come un dramma politico-spionistico che in realtà racconta il nostro presente, le divisioni che minano i rapporti internazionali insieme a quelli sociali, umani. Tom Hanks diventa ancora una volta l’unico vero, possibile eroe americano perché depositario di valori fondanti, che non si alterano col cambiare della marea politica. Film di altissimo impegno civico, interpretato anche da un grande Mark Rylance, Amy Ryan, Alan Alda. Nomination all’Oscar per il miglior film strameritata. E qualcosa in più, anche per Hanks, non avrebbe di certo fatto male…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

