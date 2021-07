Arisa, clamoroso “no”: rifiuta 200mila euro, il gesto senza precedenti (per Maria De Filippi)

Un’Arisa che sorprende ancora. Per la fedeltà a Maria De Filippi, con cui ha lavorato, trovandosi benissimo, ad Amici, lo storico talent in onda su Canale 5. Si apprende infatti che la cantante avrebbe rinunciato a una pesantissima offerta per continuare a lavorare proprio ad Amici con la De Filippi. Un due di picche rifilato senza troppi indugi alla Rai.

Secondo quanto scrive Chi, il settimanale di Alfonso Signorini nelle sue “Chicche di gossip”, Arisa avrebbe rifiutato l’invito a partecipare a Pechino Express, uno dei programmi di punta di Viale Mazzini. E per la sua partecipazione, la Rai avrebbe messo sul piatto la bellezza di 200mila euro, insomma mica bruscolini.

Il punto è che Arisa è approdata ad Amici proprio quest’anno in veste di professoressa di canto. E non ha mai nascosto la gratitudine che prova nei confronti della De Filippi, che le ha regalato un’opportunità per farsi conoscere meglio. E che Arisa ha adorato.

Per questo, insomma, il rifiuto alla Rai. Per la precisione, su Chi, si legge quanto segue: “Arisa ha rifiutato una cifra altissima per partecipare a Pechino Express (si parla di 200 mila euro) per non tradire la fiducia di Maria De Filippi che ha riconfermato la cantante ad Amici anche per il prossimo serale”. Arisa, la fedelissima di Maria De Filippi: una scelta coraggiosa.

