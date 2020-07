Christina Ricci ha ottenuto un ordine di protezione contro il marito

Amore naufragato – e nel peggiore dei modi- per Christina Ricci e suo marito James Heerdegen.

Secondo i magazine più accreditati, l’attrice avrebbe appena ricevuto un ordine di protezione contro l’uomo in seguito a una controversia domestica, risalente allo scorso 25 giugno, per la quale è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo Us Weekly, il giudice avrebbe vietato qualunque tipo di contatto tra i due ex, genitori del piccolo Freddie, nato cinque anni fa.



Christina e James si sono conosciuti nel 2011 sul set della serie TV Pan Am trasmessa dalla ABC, per la quale lui lavorava dietro i riflettori, e si sono sposati nell’ottobre del 2013 a Manhattan. Nei giorni scorsi la star di “Casper” aveva condiviso su Instagram un post dedicato a James in occasione della festa del papà, ma al momento risulta essere stato rimosso.





