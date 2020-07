Belen Rodriguez rompe il silenzio: «Con Alessia Marcuzzi stima reciproca»

Anche la showgirl argentina, in una nota via Instagram, smentisce la presunta «relazione clandestina» del marito con la conduttrice: «Non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad»

Dopo quella di Stefano De Martino, arriva anche la smentita di Belén Rodriguez. La showgirl argentina e il marito sono ormai lontani, questo è chiaro, ma nella loro separazione non avrebbe giocato alcun ruolo Alessia Marcuzzi. «Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca.



Non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad», fa sapere Belén. A lanciare il gossip di un (presunto) triangolo era stata un’indiscrezione di Dagospia: «C’è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belén e la crisi Marcuzzi-Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belén) tra De Martino e Alessia Marcuzzi», condita poi da ulteriori dettagli: Belén avrebbe scoperto il tradimento navigando con l’iPad di Stefano, durante la quarantena.

«È una fake news», la versione di De Martino e ora anche di Belén. Mentre la terza parte in causa continua a tacere: la conduttrice, da sempre riservata sul privato, è in vacanza a Positano e finora non ha aggiunto una parola.

Al largo di Napoli fa il bagno anche il ballerino, impegnato in città con la nuova stagione di Made in Sud. E anche Belén è sbarcata a Capri, per festeggiare il compleanno di Gianmaria Antinolfi, suo nuovo amore. De Martino e Belén erano tornati insieme nella primavera 2019. Dopo le nozze nel settembre 2014, e il primo addio datato dicembre 2016.





