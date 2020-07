Baby K: ecco il video di Non mi basta più con Chiara Ferragni

Baby K con Chiara Ferragni: la collaborazione tra le due star per il nuovo singolo dell’artista di Roma-Bangkok, colonna sonora di uno spot pubblicitario.

Il mistero è svelato: è arrivato un nuovo singolo di Baby K, e in collaborazione con… Chiara Ferragni! Già negli scorsi giorni l’artista di Roma-Bangkok aveva fatto intendere di aver unito le forze con la nota influencer per un progetto segreto. E ora finalmente la verità è stata svelata. È infatti stato pubblicato un nuovo singolo della regina dei tormentoni estivi



Un brano che sarà utilizzato come colonna sonora di uno spot pubblicitario per un prodotto per capelli sponsorizzato da alcuni anni dalla stessa Ferragni! La collaborazione era stata già anticipata da Claudia alcuni giorni fa, attraverso alcuni post sui social che vedevano coinvolta anche Chiara. E negli ultimi giorni finalmente il mistero è stato svelato.

Le due sono insieme nel nuovo singolo estivo di Baby K, Non mi basti più. Un brano il cui titolo è stato svelato dallo spot in rotazione televisiva da qualche giorno. All’interno della pubblicità si vede infatti la Ferragni avviare la riproduzione di questa canzone, che è stata rilasciata ufficialmente il 25 giugno.

Musicalmente l’ex rapper era ferma a Buenos Aires, brano rilasciato poco prima del lockdown. Nonostante la particolarità di quest’estate segnata dal Coronavirus la cantante ha deciso di non rinunciare al suo singolo estivo e ha annunciato stavolta un brano che la vede per la prima volta in coppia con la moglie di Fedez. Riuscirà Non mi basti più a replicare il successo dei Roma-Bangkok, Voglio ballare con te, Da zero a cento e Playa? Al momento è difficile dirlo, ma le premesse per un exploit ancora maggiore ci sono tutte!

Ecco il video ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=4Rp6netehE4

Notiziemusica.it