YouTube disponibile su dispositivi Fire TV

Google e Amazon, da oggi, sono un po’ più vicine. Come preannunciato nei mesi scorsi, l’applicazione di YouTube è disponibile su dispositivi Fire TV, come la Fire TV Stick (seconda generazione) e Fire TV Stick 4K. Il supporto ad altri dispositivi verrà esteso “nei prossimi mesi”, ha specificato la società, e YouTube TV e YouTube Kids arriveranno entro la fine dell’anno. L’applicazione YouTube su dispositivi Amazon supporta anche i comandi vocali tramite l’assistente Alexa.

Dall’altra parte, anche Google ha fatto una concessione: Prime Video supporterà le chiavette Chromecast, per poter trasmettere serie TV e film dallo smartphone a una TV. Il supporto è valido anche per “selezionati dispositivi” Android TV.

Dall’accordo sono esclusivi i rispettivi dispositivi da salotto: Google Nest Hub non supporterà Prime Video e, allo stesso tempo, i vari dispositivi Amazon Echo con schermo non riceveranno l’applicazione nativa di YouTube (è accessibile tramite il browser integrato). Come a dire: la TV è una cosa; la casa connessa è un altro affare. Molto più delicato.

